أمن الطرق يحدد موعد بدء رصد مخالفتي الجوال وحزام الأمان بـ«الشرقية»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، عن بدء الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال، وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، على الطرق الخارجية في المنطقة الشرقية بدءاً من الخميس المقبل الذي يوافق يوم 20 من ربيع الآخر 1440هـ.

وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنه استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء – بمشيئة الله – بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في المنطقة الشرقية بدءاً من يوم الخميس الموافق 20/4/1440هـ”.

وأهاب أمن الطرق بالجميع ربط حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة؛ حفاظاً على سلامتهم أثناء القيادة.