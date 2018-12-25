الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار من وزير العمل.. توطين منافذ البيع في مجالين جديدين

قرار من وزير العمل.. توطين منافذ البيع في مجالين جديدين

بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً

بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً

«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

أمن الطرق يحدد موعد بدء رصد مخالفتي الجوال وحزام الأمان بـ«الشرقية»

أمن الطرق يحدد موعد بدء رصد مخالفتي الجوال وحزام الأمان بـ«الشرقية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، عن بدء الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال، وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، على الطرق الخارجية في المنطقة الشرقية بدءاً من الخميس المقبل الذي يوافق يوم 20 من ربيع الآخر 1440هـ.

وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنه استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء – بمشيئة الله – بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في المنطقة الشرقية بدءاً من يوم الخميس الموافق 20/4/1440هـ”.

وأهاب أمن الطرق بالجميع ربط حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة؛ حفاظاً على سلامتهم أثناء القيادة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«كفاءة»: القيادة المتزنة توفر 30% من استهلاك الوقود

«كفاءة»: القيادة المتزنة توفر 30% من استهلاك الوقود

«المرور»: القيادة داخل الأنفاق «مخالفة» في هذه الحالة

«المرور»: القيادة داخل الأنفاق «مخالفة» في هذه الحالة

ضبط وافد بحوزته 2 كيلو مشغولات ذهبية في مكة

ضبط وافد بحوزته 2 كيلو مشغولات ذهبية في مكة

«سكني» يعلن توفير 22 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشرقية

«سكني» يعلن توفير 22 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشرقية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>