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«السيسي» يشيد بمواقف المملكة تجاه مصر على جميع الأصعدة

«السيسي» يشيد بمواقف المملكة تجاه مصر على جميع الأصعدة
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تواصل – واس:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في القاهرة اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق لمعاليه خلال زيارته الحالية إلى مصر، بحضور معالي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال.

ورحب الرئيس المصري في بداية الاستقبال برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته لمصر، ونقل لمعاليه تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – مؤكداً متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية.

وأشاد السيسي خلال الاستقبال بالمواقف المُقدرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً تجاه مصر على جميع الأصعدة، التي تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الاستراتيجي الوطيد بين الدولتين، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين الجانبين على المستوى البرلماني.

من جانبه، نقل الدكتور عبدالله آل الشيخ لفخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله، مؤكداً اعتزاز قيادتي البلدين والشعبين بما يجمع البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة، وحرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر معالي رئيس مجلس الشورى عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الاستضافة والاستقبال، مؤكداً أن زيارته لجمهورية مصر العربية تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتوطيد العلاقات مع الدول العربية والإسلامية ودول العالم الصديقة، وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري.

كما ثمن معاليه الجهود البناءة والملموسة في مصر خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالدولة على جميع المحاور التنموية، خاصةً المحور الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية العملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي شتى المجالات في مدة زمنية قياسية، مشيداً في الوقت ذاته بدور مصر المركزي بالمنطقة بوصفها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، فضلاً عن حرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

واستعرض معالي رئيس مجلس الشورى مع الرئيس المصري عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين العربية والإسلامية.

حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى المرافقون لمعاليه عساف أبو اثنين، والدكتور زهير الحارثي والدكتور مشعل السلمي، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة فهد العيسى.

كما حضره من الجانب المصري، السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، واللواء سعد الجمال عضو المجلس، ونائب رئيس البرلمان العربي، وعبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة ورئيس ائتلاف دعم مصر، واللواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وأحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس، وأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، وعدد من المسؤولين في المجلس.

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