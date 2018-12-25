في خطوتين فقط.. طريقة الحصول على الرواتب المتأخرة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن الحصول على الرواتب المتأخرة للعاملين في الشركات والمؤسسات؛ ما دام عقد العمل سارياً.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر”: “رواتبك متأخرة عند الشركة أو المؤسسة أكثر من 12 شهراً؟ تقدر تطالب بها حتى لو بعد سنتين ما دام عقدك سارياً مع الشركة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يقوم الموظف برفع منازعة لدى إدارة تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لحل المسألة ودياً مع الشركة، وبعد ذلك تنتقل المعاملة إلكترونياً إلى المحكمة العمالية.