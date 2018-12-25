قرار من وزير العمل.. توطين منافذ البيع في مجالين جديدين

تواصل – الرياض:

أصدر وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة المھندس أحمد الراجحي، الیوم الثلاثاء، قراراً بتوطین منافذ البیع في نشاطي: بیع العطور والعود والبخور بكافة أنواعھا ومشتقاتھا، وبیع الأقمشة بكافة أنواعھا.

ونص القرار على أن يتم توطین منافذ البیع في النشاطین المذكورين بنسبة 70% وفق المعايیر الواردة فيالدلیل الإرشاديلتوطین منافذ البیع في 12 نشاطاً اقتصادياً.

وكانت الوزارة قد أعلنت في يناير 2018 توطین العمل في منافذ البیع في 12 نشاطاً تجارياً ومھنة.

وتم تنفیذ القرار بالفعل في نشاطات: (محلات السیارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاھزة – أطفال ورجالیة – ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاھز، ومحلات الأواني المنزلیة)، ثم أنشطة: (محلات الأجھزة الكھربائیة والإلكترونیة، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات).

ومن المقرر بدء توطین منافذ البیع في الـ4 أنشطة المتبقیة: (الأجھزة والمعدات الطبیة، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غیار السیارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات)، مطلع شھر جمادى الأولى المقبل.