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المدينة.. ضبط مطعم مخالف وإتلاف 190 كيلو مواد غذائية مجهولة

المدينة.. ضبط مطعم مخالف وإتلاف 190 كيلو مواد غذائية مجهولة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة مطعماً مخالفاً بنطاق بلدية العيون؛ بسبب تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، محمد الشتاء، بأمانة المدينة أن الفرق الرقابية رصدت المطعم في نطاق بلدية العيون، وتبين عدم توفر الاشتراطات الصحية والنظامية.

وشملت المخالفات المرصودة: (مخالفة التجهيزات وشروط النقل والتخزين، وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، تدني مستوى النظافة العامة للمطعم والشخصية للعاملين).

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، أن الفرق الرقابية أتلفت 70 كيلوجراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وفي سياق متصل، ضبطت الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات بدروماً مخالفاً في إحدى العمائر داخل نطاق بلدية العيون يديره عمالة وافدون، ومستودعاً لتخزين المواد غذائية مجهولة المصدر، جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى عمليات الأمانة عن بدروم يقوم بتحضير الأطعمة.

وقال “الشتاء” إن الأمانة عثرت بالموقع على 120 كيلو من الخضار، والدجاج، واللحم مجهول المصدر، غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكد “الشتاء” أن الجولات الرقابية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية، وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات؛ وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة من مطاعم ومطابخ ومحلات للوجبات السريعة ومعامل الحلويات.

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