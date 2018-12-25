بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً

تواصل – الرياض:

أصدرت المحكمة العمالیة بالرياض حكماً بإلزام شركة بتعويض مواطن كان يعمل لديھا وفصلته تعسفیاً بمبلغ ملیون ریال، مع إلزامھا بسداد مكافأة نھاية الخدمة والرواتب المتأخرة.

وكان مواطن تقدم بدعوى للمحكمة العمالیة في الرياض، أفاد فیھا بأن شركة خاصة كان متعاقداً للعمل معھا كموظف لمدة 3 سنوات، أقدمت على فصله تعسفیاً بعد مرور 4 أشھر، مطالباً بتعويضه بمبلغ ملیون ریال، وإلزام الشركة بسداد كافة مستحقاته المالیة.

وأصدرت المحكمة حكمھا في ظل غیاب ممثل الشركة رغم إبلاغ الشركة بموعد الجلسة إلكترونیاً، واستندت في حكمھا بتعويض الموظف المفصول بملیون ریال؛ لكون العقد المبرم بین الطرفین ينص على تعويض الموظف بملیون ریال في حال فصله تعسفياً.