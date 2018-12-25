الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

«ممرضة مفصولة» تتسبب في «مصيبة».. وفاة «امرأة وجنينها» بمكة

«ممرضة مفصولة» تتسبب في «مصيبة».. وفاة «امرأة وجنينها» بمكة

مفاجأة.. تحقيق رسمي في إشعال «طالب» النيران بمدرسة ثانوية

مفاجأة.. تحقيق رسمي في إشعال «طالب» النيران بمدرسة ثانوية

بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً

بأمر المحكمة العمالية.. تعويض مواطن بـ«مليون ريال» بعد فصله تعسفياً
0

تواصل – الرياض:

أصدرت المحكمة العمالیة بالرياض حكماً بإلزام شركة بتعويض مواطن كان يعمل لديھا وفصلته تعسفیاً بمبلغ ملیون ریال، مع إلزامھا بسداد مكافأة نھاية الخدمة والرواتب المتأخرة.

وكان مواطن تقدم بدعوى للمحكمة العمالیة في الرياض، أفاد فیھا بأن شركة خاصة كان متعاقداً للعمل معھا كموظف لمدة 3 سنوات، أقدمت على فصله تعسفیاً بعد مرور 4 أشھر، مطالباً بتعويضه بمبلغ ملیون ریال، وإلزام الشركة بسداد كافة مستحقاته المالیة.

وأصدرت المحكمة حكمھا في ظل غیاب ممثل الشركة رغم إبلاغ الشركة بموعد الجلسة إلكترونیاً، واستندت في حكمھا بتعويض الموظف المفصول بملیون ریال؛ لكون العقد المبرم بین الطرفین ينص على تعويض الموظف بملیون ریال في حال فصله تعسفياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كيف تقوم بالإبلاغ عن شركة خاصة؟.. «نزاهة» توضح

كيف تقوم بالإبلاغ عن شركة خاصة؟.. «نزاهة» توضح

التعديلات المقترحة على «المادة 77» من نظام العمل.. التفاصيل كاملة

التعديلات المقترحة على «المادة 77» من نظام العمل.. التفاصيل كاملة

إنهاء امتناع 120 عاملًا عن العمل بسبب تأخر الرواتب في البدائع والبكيرية

إنهاء امتناع 120 عاملًا عن العمل بسبب تأخر الرواتب في البدائع والبكيرية

إثيوبيا تضع 4 شروط لعودة العمالة المنزلية للكويت

إثيوبيا تضع 4 شروط لعودة العمالة المنزلية للكويت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>