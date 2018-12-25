«الأرصاد» توضح تفاصيل توقعاتها لموجة «التقلبات الجوية الكبيرة».. تبدأ غدًا

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية متوقعة تتسم بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة خاصة خلال فترة النهار، ابتداءً من يوم غد الأربعاء وحتى السبت المقبل 19-22 / 4 / 1440هـ الموافق 26-29 / 12 / 2018م.

كما بينت الأرصاد أنه من المتوقع وجود زخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى وفرصة تكون الضباب ليلاً خلال تلك الفترة.

وبحسب التقرير الصادر من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، فإن يوم غد الأربعاء والخميس ستشهد فيهما معظم مناطق المملكة نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى أتربة مثارة على كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، القصيم، الرياض خاصة على الأجزاء الغربية لها والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها( حفر الباطن، القيصومة).

كما يتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطار من خفيفة إلى متوسطة ابتداء من يوم الخميس على كل من تبوك (أملج، تيماء والأجزاء الجنوبية للمنطقة)، الجوف (سكاكا، القريات، طبرجل) الحدود الشمالية (عرعر، رفحاء، طريف)، حائل (حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة)، مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، ذهبان، الطائف، رابغ، خليص، الكامل، الليث)، القصيم (بريدة، عنيزة الرس، المذنب، البكيرية، البدائع)، الرياض (المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف)، والمنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية ومن ثم الجبيل، الدمام والظهران).

في حين يتوقع أن تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارا من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء على كل من (المدينة المنورة، ينبع، العلا، بدر، الرايس، العيص، مهد الذهب، الحناكية، خيبر، وادي الفرع).

ويتوقع أيضاً أن تشهد كل من منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي وفرصة لتكون الصقيع. بينما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وفرصة لتكون الضباب ليلاً ابتداء من يوم الجمعة على المناطق التالية: “مكة المكرمة المدينة المنورة، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية”.