«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

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تواصل- فريق التحرير:

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن وجود دراسة أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لممارسة الموظف الحكومي النشاط التجاري ضمن ضوابط محددة.

وقال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “في الصورة” مساء الإثنين إنه يميل للسماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة ولكن ضمن ضوابط محددة، مثل السماح له بأداء خدمة معينة، وجود سياسة إفصاح، عدم وجود منافسة.

يذكر أن مجلس الشورى رفض في مارس الماضي مقترحاً بتعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، بأغلبية 51 صوتاً مقابل تأييد 50 عضواً.

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