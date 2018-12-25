الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

«وزير التجارة» يكشف عن بشرى للموظفين «طال انتظارها»

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

عبر نظام نور.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية

«ممرضة مفصولة» تتسبب في «مصيبة».. وفاة «امرأة وجنينها» بمكة

«ممرضة مفصولة» تتسبب في «مصيبة».. وفاة «امرأة وجنينها» بمكة

مفاجأة.. تحقيق رسمي في إشعال «طالب» النيران بمدرسة ثانوية

مفاجأة.. تحقيق رسمي في إشعال «طالب» النيران بمدرسة ثانوية

سلوك صحي يفتح الباب أمام إصابتك بالمرض «المرعب»

سلوك صحي يفتح الباب أمام إصابتك بالمرض «المرعب»
0

تواصل- وكالات:

كشفت دراسة أعدها باحثون اسكتلنديون أن سلوكاً صحياً وعادة يومية يمارسها الكثير من الناس، قد تكون باباً مفتوحاً إلى إصابته بمرض يوصف بأنه “مرعب” لمعظم البشر.

ونشر باحثون في جامعة “رويت” في أبردين، دراسة حديثة، وجدت أن معظم من يواظبون على الحمية الغذائية “الريجيم” أو “الحمية”، ويتبعون سلوكاً صحياً في تناول الطعام، يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ”ألزهايمر” أو “الخرف”.

واهتم الباحثون، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بفصح عينات من البكتيريا الموجودة لدى مرضى ألزهايمر، الذين يتبعون النظام الغذائي، والذين يتحدون تلك السلوكيات الصحية.

وأسفرت النتائج عن أن الحرص على استخدام الريجيم “الدايت” لإنقاص الوزن يجعل الشخص عرضة بصورة أكبر للإصابة بمرض ألزهايمر.

ووجد الباحثون من خلال رصدهم للميكروبات الموجودة في القناة الهضمية رابطاً رئيسياً بين الحرص على تناول العناصر الغذائية الصحية والإصابة بالخرف.

وعكف كذلك الباحثون فحص عينات من البراز لثلاث مجموعات الذين يعانون من ألزهايمر، بالإضافة إلى مجموعة أخرى لا تعاني من ألزهايمر.

ورصد الباحثون “ميكروبات الأمعاء” الصحية ومدى تأثرها بنوعية الطعام، والمعروف أنها مهمة للحفاظ على نظام مناعي قوي وتساعد على الهضم.

وتتغذى البكتريا الجيدة على مواد تسمى “البريبايوتك” مثل الأنولين، والذي يمكن العثور عليه في الخرشوف، وجذر الهندباء والبصل والثوم والكرات.

وقال بروفيسور أليكس جونستون، من الجامعة الأسكتلندية، تلك الدراسة تثبت أن هناك علاقة بين النظام الغذائي ومعدل نمو بكتريا الأمعاء والسلوكيات المترتبة عليها من مرض ألزهايمر.

وتابع: “ثبت أن هناك قناة اتصال ثنائية الاتجاه بين القناة الهضمية الميكروبية والدماغ”.

ومضى: “لم نفهم بعض طبيعة العلاقة بالكامل، لكن ما يمكن أن نصل إليه أن اتباع نظام غذائي ثابت مرتبط مع الإصابة بألزهايمر”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الفك المرعب.. الديناصور «تي ركس» كان يعض بقوة تعادل وزن ثلاث سيارات

الفك المرعب.. الديناصور «تي ركس» كان يعض بقوة تعادل وزن ثلاث سيارات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>