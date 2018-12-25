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«التجارة» تُشهّر بشركة خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات في الدمام

«التجارة» تُشهّر بشركة خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات في الدمام
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تواصل – فريق التحرير:

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد والأواني المنزلية والمعدنية والمدير المسؤول عنها بمدينة الدمام ،وذلك إثر تورطهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بالإعلان عن إجراء تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المحكوم عليهما.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية على عدة محال تجارية بمدينة الدمام وبالوقوف على أحد الفروع التابعة للشركة تم ضبط مخالفات تنظيم الإعلان عن التخفيضات التجارية دون وجود ترخيص، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق النظام على المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

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