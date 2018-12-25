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المياه الوطنية: تمديد العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الثامنة مساءً في 4 مدن

المياه الوطنية: تمديد العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الثامنة مساءً في 4 مدن
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تواصل – واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت في تمديد العمل بمراكز خدمات العملاء في أربع مدن هي الرياض وجدة ومكة والطائف، حيث أصبحت فترة العمل الجديدة من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وأوضحت الشركة أن تمديد عمل مراكز خدمات العملاء يأتي ضمن منهجيتها الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء لمركز الخدمة وتسريع آليات تنفيذ الطلبات ومعالجة البلاغات لخدمات المياه والصرف الصحي، والحرص على التواصل المباشر مع العملاء للإيفاء بطلباتهم في وقت وجيز. مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء تقديم طلباتهم من خلال مركز الاتصال الموحد (920001744) أو من خلال الفرع الإلكتروني (www.nwc.com.sa) على مدار الساعة.

وأكدت حرصها على تقديم أفضل الخدمات المائية والبيئية التي من شأنها تحقيق رضا شركائها من العملاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مبينة أنها تسعى جاهدة لتطبيق أقصى معايير الجودة التي وضعت للمساهمة في سرعة البت في طلبات العملاء الكرام، مشددة على التزامها باستقبال أي طلبات والتفاعل معها من خلال نقاط الخدمة الرسمية التي أوجدتها سواءً من خلال مراكز خدمات العملاء أو فرعها الإلكتروني ومركز الاتصال الموحد.

وبيّنت الشركة أن مراكز الخدمات تقدم خدمات شاملة للعملاء التي تشمل خدمات إيصال المياه، ومعالجة طلبات التسرب، والأعطال والفوترة، واستقبال طلبات الخدمات البيئية (الصرف الصحي) وتحديث البيانات.

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