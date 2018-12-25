جامعة الملك فيصل تحدد نهاية الشهر الجاري موعداً للقبول في برامج الدراسات العليا

تواصل – فريق التحرير:

حددت جامعة الملك فيصل يوم الأحد 30 الشهر الجاري، موعداً لبدء القبول في (55) برنامجاً بالدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ، للطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة، ويستمر القبول حتى نهاية دوام يوم الخميس 11 من شهر جمادى الأولى المقبل.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي أنه تمت إضافة ثلاثة برامج جديدة عن العام الماضي ضمن قائمة القبول للعام القادم، إضافة إلى برامج جديدة أخرى في طور استكمال إجراءات اعتمادها من الجهات ذات العلاقة، سيبدأ القبول بها عند انتهاء إجراءاتها وهي دكتوراه في الأمراض البيطرية، دكتوراه في تربية الموهوبين، ماجستير الأحياء الدقيقة والمناعة، ماجستير الصيدلة، وبعض البرامج الأخرى.

ونوه الدكتور الشامي إلى أن هذه البرامج تشمل برامج جديدة للطلاب والطالبات في دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، ماجستير اللغة الإنجليزية، ماجستير التربية البدنية، وبرنامج دبلوم المحاماة في كلية الحقوق، وفي كلية التربية برامج ماجستير في التوجيه والإرشاد النفسي، والدبلوم العالي في التوجيه والإرشاد الطلابي، والدبلوم العالي للإرشاد الأسري، وماجستير التربية البدنية، وماجستير الاقتصاد المنزلي التربوي، وماجستير تربية الموهوبين، وماجستير تربية خاصة، وماجستير في الإدارة التربوية.

كما تشمل برنامج ماجستير الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية للطلاب والطالبات في كلية الطب، وبرامج ماجستير العلوم في الفيزياء، ماجستير العلوم في الكيمياء، ماجستير العلوم في الرياضيات، ماجستير علم النبات، ماجستير علم الحيوان، ماجستير علم الأحياء الدقيقة للطلاب والطالبات بكلية العلوم، وبرنامجي ماجستير علوم الحاسب، ماجستير الحاسب الآلي ونظم المعلومات، في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وبرامج ماجستير إدارة الأعمال، ماجستير المحاسبة، ماجستير اقتصاديات الطاقة، ماجستير العلوم في المالية، في كلية إدارة الأعمال.

وأضاف الدكتور الشامي أن برامج كلية الآداب تشمل ماجستير علم الاجتماع، ماجستير التاريخ الحديث، ماجستير التاريخ الإسلامي، ماجستير الجغرافيا الطبيعية، ماجستير الجغرافيا البشرية، الدكتوراه في الأدب والنقد والبلاغة، الدكتوراه في اللغويات، ماجستير في الأدب والنقد والبلاغة، ماجستير في اللغويات، دكتوراه الفقه وأصوله، دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، ماجستير الفقه وأصوله، ماجستير الكتاب والسنة، ماجستير العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة، ماجستير اللغة الإنجليزية، وفي كلية العلوم الزراعية والأغذية برامج ماجستير علوم الثروة السمكية، ماجستير علوم الإنتاج‏ الحيواني، ماجستير علوم الدواجن، ماجستير وقاية نبات، ماجستير الاقتصاد التطبيقي، ماجستير علوم الأغذية وتقنيتها، ماجستير علوم التغذية، ماجستير الأراضي والمياه، ماجستير الهندسة الزراعية.

أما كلية الطب البيطري فتشمل برامج دكتوراه الفلسفة في علم التشريح وبيولوجيا الخلية، ماجستير علم التشريح، ماجستير علم الأمراض البيطري، ماجستير علم الأدوية والعلاج، ماجستير علوم صحة الغذاء، ماجستير صحة الحيوان (الطب الوقائي)، ماجستير الطفيليات، ماجستير الولادة والتناسليات والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، ماجستير الطب الباطني، ماجستير أمراض الطيور.