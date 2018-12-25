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طبيبة تخلع «فك امرأة» في الطائف بدل «ضرس العقل»

طبيبة تخلع «فك امرأة» في الطائف بدل «ضرس العقل»
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تواصل- الطائف:

أسفرت محاولة فاشلة لخلع ضرس العقل لامرأة في الطائف عن تمزق وخلع في الفك طبقاً لما رواه زوج المريضة.

وشكّلت الشؤون الصحية بالمحافظة، لجنة تحقيق للوقوف على الشكوى المقدمة من الزوج ضد مستوصف طبي خاص، وفقاً لـ«عكاظ».

وقال محمد صالح الحارثي: إن زوجته شكت في يوم الأربعاء الماضي من ألم في ضرس العقل الخلفي بالجهة اليمنى، وتوجّه بها إلى مستوصف أهلي، وطلبت الطبيبة إخضاعها إلى أشعة بانوراما وحقنها بالبنج قبل أن تأخذ بآلة الخلع وتكسر السن.

وتابع، أنه لم يكن يعلم ما يجري إذ عمدت الطبيبة على تغطية السن المكسورة بقطعة شاش لإخفاء فعلتها ثم إجراء عمليات حشو تجميلية في سن مجاورة لم تكن أصلاً في موضع علاج أو شكوى، وسدد مقابل ذلك مبلغ 730 ريالاً، وطلبت الطبيبة من المريضة مراجعتها في اليوم التالي لخلع ضرس العقل وبعد وصولها إلى المنزل شعرت بآلام في الأذن وصداع حاد.

وأضاف، “اضطرت زوجته لمراجعة الجراح في ذات المستوصف دون طائل، ما اضطره إلى مراجعة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وعرض الحالة على استشاري الفكين، وتبين أن تاج ضرس العقل تعرض للكسر وتمزق وفك في اللحى”.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه تم التواصل مع الشاكي وتم إرسال فريق للوقوف على الوضع داخل المستوصف وإحالة الملف للتحقيق.

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