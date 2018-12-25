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توقعات باجتماع استثنائي لأوبك لبحث أوضاع السوق

توقعات باجتماع استثنائي لأوبك لبحث أوضاع السوق
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تواصل – وكالات:

رجح وزیر الطاقة الإماراتي سهیل المزروعي عقد اجتماع استثنائي لمنظمة أوبك لدراسة أوضاع السوق، في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض، بعد تطبیق قرار خفض الإنتاج في ینایر المقبل.

ومنذ اتفاق أوبك على خفض الإنتاج 2.1 ملیون برمیل یومیاً ابتداء من ینایر المقبل تراجعت أسعار النفط بفعل ضغوط إنتاجیة قویة ومخاوف من انخفاض النمو الاقتصادي العالمي.

ونقلت «سي إن بي سي» عن المزروعى قوله: إن جمیع الخیارات مفتوحة لمعالجة الوضع.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التي تضم 5 دول في أوبك اجتماعاً لها في العاصمة الأذربیجانیة باكو في فبرایر أو بدایة مارس على أقصى تقدير.

ووفقاً للبیانات الأمریكیة ارتفعت أعداد أقصى تقدیر لدراسة وضع السوق ورفع تقریرها إلى اجتماع المنظمة الأول في أواخر مایو أو بدایة یونیو المقبل. ووفق منصات التنقیب عن النفط إلى 883 منصة بزیادة 10 منصات خلال الأسبوع الأخیر، وتضخ الولایات المتحدة حالیا حوالي 6.11 ملیون برمیل یومیا بما یفوق إنتاج روسیا والمملكة، وذلك في محاولة منها للضغط المستمر على الأسعار. یأتي ذلك فیما سجل خام برنت أمس 53 دولاراً للبرمیل.

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