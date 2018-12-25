العرضيات.. العثور على رضيع مُلقى بالشارع ملطخاً بالدماء وآثار الولادة

تواصل – سعيد الحارثي:

تلقت الدوريات الأمنية بمحافظة العرضيات منتصف الليلة الماضية في تمام الساعة 12 بلاغاً يفيد بوجود طفل مرمي خلف أسواق العامري بمركز العرضية الشمالية.

وفي التفاصيل فقد تم العثور على طفل لم تتجاوز ولادته 12 ساعة إذ تظهر على جسده بقايا مشيمة الولادة، وهو ملطخ ببقايا دماء، وملفوف بقطعة قماش بيضاء، وملقى على الأرض خلف السوق.

وقد انتقلت على الفور الدوريات الأمنية للموقع التي بدورها سلمته للهلال الأحمر بالمحافظة، وتم نقل الطفل اللقيط إلى المستشفى لفحصه، والاطمئنان على وضعه الصحي، واتخاذ اللازم معه، واستكمال الإجراءات النظامية بمثل هذه الحالات.