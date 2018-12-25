«ممرضة مفصولة» تتسبب في «مصيبة».. وفاة «امرأة وجنينها» بمكة

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تواصل- مكة:

بدأت النيابة العامة التحقيق مع ممرضة عربية تقوم بتوليد النساء في منزلها بمكة المكرمة بصورة غير نظامية؛ لاسيما بعد تسببها في وفاة امرأة وجنينها أثناء توليدها.

وتقدم زوج المرأة التي توفت، آسيوي الجنسية، ببلاغٍ للجهات الأمنية يفيد بأن ممرضة تقوم بتوليد النساء بشكل غير نظامي تسبب في وفاة زوجته وجنينها بعد زيادة جرعات الحقن لها.

وألقت الشرطة القبض على الممرضة، وبعد التحقيق معها اعترفت أنها كانت تعمل ممرضة بأحد المستشفيات بمكة، وتم طي قيدها، فلجأت للعمل في توليد الوافدات اللاتي لا يحملن إقامة، كما اعترفت بأن ممرضة أخرى تجلب لها النساء على وشك الولادة لتقوم بتوليدهن في منزلها.

وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، ومُنعت من السفر تمهيداً لاستكمال التحقيقات معها، فيما أحيلت جُثة السيدة المتوفاة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ومعرفة إن كان للممرضة دور في ذلك، وفقاً لـ”المدينة”.

ويُنتظر أن تطبق بحق الممرضة عقوبتي السجن مع الغرامة لقيامها بتوليد النساء في منزلها بدون ترخيص، إضافة إلى تسببها في وفاة إحدى النساء وجنينها أثناء توليدها.

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