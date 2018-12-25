مصر تكشف عن تفاصيل مشروع «القطار الكهربائي الأسرع»

تواصل – وكالات:

كشف وزير النقل والمواصلات المصري، هشام عرفات، تفاصيل مشروع، سيتم تنفيذه بشراكة مع الصين، ويقضي بإطلاق قطار كهربائي حديث وسريع يمثل نقلة في تاريخ البلاد.

وقال الوزير خلال حوار له مع قناة “إم بي سي”، إنه تم توقيع عقد مع الصين، لإنجاز القطار الكهربائي، الذي سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية محطة المستشار عدلي منصور (الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة)، وذلك أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى بكين.

والقطار، سيكون الأسرع والأكثر تطورا في تاريخ البلاد، حيث من المتوقع أن تبلغ سرعته 120 كيلومتراً في الساعة، حيث أشار الوزير إلى أنه “سيتم إلغاء التقاطعات في هذا الخط، على أن يمر بمناطق العبور والشروق والروبيكي الجديدة”.

ونفى الوزير الأخبار، التي تفيد بأن القطار سيجري تحت الأنفاق، قائلا “المشروع يقضي بأن يكون القطار على السطح”، مضيفا: “نحن حاليا في طور إمضاء الاتفاقية التنفيذية، بعد الانتهاء من التفاوض حول الشروط التعاقدية”.