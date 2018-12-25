«الحبيب» يوضح أعراض الوسواس القهري ويكشف رأي ابن عثيمين عن المصابين به (فيديو)

تواصل – الرياض:

قدم استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، شرحاً وتعريفاً لمرض الوسواس القهري، وبين أعراضه، كما كشف عما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن المصابين بهذا المرض.

وأوضح الحبيب في لقاء مع ببرنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خليجية”، أن مريض الوسواس القهري قد تداهمه أفكار ملحة حول الدين لكنه لا يدري أن هذه الأفكار حالة مرضية.

وأبان أن هناك فرقاً بين الوسواس القهري والوسواس الشيطاني، فالوسواس الشيطاني يدعوك إلى محبوبات النفس، أما القهري فيدعوك إلى أشياء أنت تكرهها.

وأوضح الحبيب أنه سأل الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، ذات يوم عن حال هؤلاء المصابين بالمرض، فأخبره أنهم مأجورون وإن ساورتهم الشكوك في صحيح الدين، وطلب منه أن يكتب وينقل عنه قوله هذا.

وأشار إلى أن المحيطين بالمريض يستطيعون مساعدته إذا فهموا طبيعة المرض، ويمكن للمريض أن يساعد نفسه باتباع 3 طرق: قطع التفكير مهما ألحت الفكرة، وعدم الاستجابة للإلحاح، ثم صرف الانتباه عنها.