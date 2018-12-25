الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ممرضة مفصولة» تتسبب في «مصيبة».. وفاة «امرأة وجنينها» بمكة

«ممرضة مفصولة» تتسبب في «مصيبة».. وفاة «امرأة وجنينها» بمكة

«وزير التجارة»: سنعلن نتائج دراسة «رسوم الوافدين» في هذا التوقيت

«وزير التجارة»: سنعلن نتائج دراسة «رسوم الوافدين» في هذا التوقيت

مفاجأة.. تحقيق رسمي في إشعال «طالب» النيران بمدرسة ثانوية

مفاجأة.. تحقيق رسمي في إشعال «طالب» النيران بمدرسة ثانوية

إمارة مكة تكشف ملابسات الاعتداء على رجل أمن داخل «صحن الطواف» (فيديو)

إمارة مكة تكشف ملابسات الاعتداء على رجل أمن داخل «صحن الطواف» (فيديو)

«الحبيب» يوضح أعراض الوسواس القهري ويكشف رأي ابن عثيمين عن المصابين به (فيديو)

0

تواصل – الرياض:

قدم استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، شرحاً وتعريفاً لمرض الوسواس القهري، وبين أعراضه، كما كشف عما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن المصابين بهذا المرض.

وأوضح الحبيب في لقاء مع ببرنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خليجية”، أن مريض الوسواس القهري قد تداهمه أفكار ملحة حول الدين لكنه لا يدري أن هذه الأفكار حالة مرضية.

وأبان أن هناك فرقاً بين الوسواس القهري والوسواس الشيطاني، فالوسواس الشيطاني يدعوك إلى محبوبات النفس، أما القهري فيدعوك إلى أشياء أنت تكرهها.

وأوضح الحبيب أنه سأل الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، ذات يوم عن حال هؤلاء المصابين بالمرض، فأخبره أنهم مأجورون وإن ساورتهم الشكوك في صحيح الدين، وطلب منه أن يكتب وينقل عنه قوله هذا.

وأشار إلى أن المحيطين بالمريض يستطيعون مساعدته إذا فهموا طبيعة المرض، ويمكن للمريض أن يساعد نفسه باتباع 3 طرق: قطع التفكير مهما ألحت الفكرة، وعدم الاستجابة للإلحاح، ثم صرف الانتباه عنها.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

استشاري نفسي: المُفحِّط كالسارق.. أبلغ عنه فورًا

استشاري نفسي: المُفحِّط كالسارق.. أبلغ عنه فورًا

هل يجوز أن يضحي الوالد عن أولاده المتزوجين؟

هل يجوز أن يضحي الوالد عن أولاده المتزوجين؟

كيف توكل المرأة زوجها لرمي الجمرات في الزحام الشديد؟ (فيديو)

كيف توكل المرأة زوجها لرمي الجمرات في الزحام الشديد؟ (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد
ميزانية الخير والعطاء
تدوينات حرة

ميزانية الخير والعطاء

المزيد
بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>