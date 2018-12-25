مفاجأة.. تحقيق رسمي في إشعال «طالب» النيران بمدرسة ثانوية

تواصل – الرياض:

فتحت الإدارة العامة لتعليم منطقة الرياض، تحقيقا في واقعة “إشعال” طالب النار بخيمة ثانوية اليمامة، ما أدى إلى اندلاع حريق، دون وقوع إصابات أو وفيات تُذكَر.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد أكد المتحدث باسم الإدارة علي الغامدي، أن النيران أُشعلت في خيمة بفناء المدرسة، وتمت السيطرة عليها بالتعاون مع الدفاع المدني، مشيرا إلى أن الخيمة كانت قد وُضعت بالمدرسة من أجل إقامة الفعاليات والمناسبات المدرسية المختلفة في الحصص المخصصة للأنشطة.

وأضاف الغامدي أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات، مؤكدا أن الاختبارات مستمرة بالمدرسة خلال هذا الأسبوع، وأن جميع التجهيزات تم الأخذ بها من أجل تأمين السلامة للطلاب، نافيا شائعات حول تأجيل الاختبارات.

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