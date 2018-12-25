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بالفيديو.. جدل على الهواء بين مدير مستشفى القطيف ووالد الطفلة المتوفاة «العنود»

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تواصل- فرق التحرير:

اتفق مدير عام مستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض طاهر الموسى مع المواطن ناصر المري، والد الطفلة العنود، التي توفيت قبل نهاية يوليو الماضي، متأثرة بروائح المنظفات والمطهرات الموجودة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على إعطائه نسخة من التقرير الطبي الخاص بابنته، بعدما واجه صعوبة في الحصول عليه.

وشهدت حلقة برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” جدلاً بين مدير مستشفى القطيف ووالد العنود، حينما اتهم الأخير إدارة المستشفى بالامتناع عن إعطائه نسخة من التقرير الطبي الخاص بحالة ابنته.

وبيّن الموسى أن المستشفى بعث بالتقرير للشؤون الصحية للمنطقة الشرقية كما طلب منه، والتقرير الذي صاغه خاص بحالة الطفلة في الفترة التي دخلت فيها المستشفى حتى توفيت، ولا يمكنه تقديم تقرير طبي عما يخص حالتها قبل وصولها المستشفى.

وبدا من النقاش أثناء الحلقة وجود سوء تفاهم بين والد الطفلة المتوفاة وإدارة المستشفى، التي توجست منه لاعتقادها أنه يريد تحميلها مسؤولية تدهور الوضع الصحي للفتاة، ومطالبتها بتقرير طبي بشأن حالتها قبل إسعافها إلى المستشفى، وانتهت الحلقة باتفاق الطرفين على منح والد الطفلة نسخة من التقرير الطبي في حال حضوره إلى المستشفى.

يذكر أن الطفلة العنود سقطت مغشية عليها في دورة المياه بمطار الملك فهد في الدمام أثناء عودتها من رحلة علاجية؛ بسبب تأثرها برائحة المطهرات والمنظفات.

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