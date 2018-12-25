نصائح مهمة تُنجيك من الأزمات القلبية في الشتاء

تواصل – وكالات:
تفيد التقارير الطبية بأن الشتاء هو موسم ارتفاع معدّل الأزمات القلبية، وأن نسبة الوفاة الناتجة عنها تتضاعف.
إليك مجموعة من الإجراءات البسيطة تقلل خطر الأزمات القلبية خلال أشهر البرد:
* لا تعرّض نفسك لدرجات برودة شديدة، واحرص على ارتداء جوارب في البيت لتدفئة القدمين، وقفّازات خارج البيت في المناطق الباردة لضمان تدفئة الأطراف.
* خذ حمّاماً دافئاً كلما شعرت بالبرودة وتأكّد من سخونة الماء.
* الوجبات الثقيلة الغنية بالدهون تضع عبئاً إضافياً على القلب، لذا تناول الطعام باعتدال.
* قلّل ملح الطعام واحرص على شرب الماء بانتظام.
* تناول المزيد من الخضروات والحبوب والألياف.