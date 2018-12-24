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واتساب يتيح ميزة جديدة طال انتظارها

واتساب يتيح ميزة جديدة طال انتظارها
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تواصل – وكالات:

يحرص تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك على البقاء في المقدمة بوصفه من أشهر تطبيقات التراسل استخداما عالميا، وهذا ما يدفعه إلى إضافة ميزات جديدة بشكل متكرر.

ولهذا أتاح التطبيق ميزة جديدة، تتمثل في السماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو المشاركة في نافذة صغيرة في برنامج الدردشة الرئيس.

وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم الاستمرار في الدردشة مع الأصدقاء أثناء الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو التي يرسلها الأصدقاء.

وستظهر مقاطع الفيديو المرسلة من بعض المصادر بشكل تلقائي في نافذة منبثقة، على سبيل المثال، إذا شاركت رابطا من يوتيوب، فسترى مقطع الفيديو في النافذة المنبثقة الصغيرة.

وأضيفت الميزة إلى التطبيق منذ وقت قصير عبر أجهزة “iOS”، ورصدت حديثا عبر أجهزة نظام التشغيل أندرويد، ومن المتوقع أيضا أن تضيف “واتس آب” هذه الميزة الجديدة إلى تطبيقها عبر أجهزة الكمبيوتر.

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