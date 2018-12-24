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«ثقة» برنامج لتطوير وتنمية قدرات نزلاء السجون

«ثقة» برنامج لتطوير وتنمية قدرات نزلاء السجون
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تواصل – الرياض:

تسعى الإدارة العامة للسجون، من خلال برنامج ”ثقة” التطويري لبناء الإنسان وتنمية القدرات المقدم لنزلاء السجون الذين أوشكت مدة محكومياتهم على الانتهاء في مكان مميز ومخصص لهم.

ويقوم أعضاء الفريق الفني في البرنامج، بتنظيم الدورات التطويرية للضيوف النزلاء في جو ملائم ومكان مجهز، مؤكدين أن الضيوف المستفيدون يعيشون حياة طبيعية مع توفير كافة الإمكانيات لتطوير الذات وتجهيزهم لانخراط في المجتمع المنتج بعد المغادرة.

وقال مستفيد من البرنامج، إنه أصبح لديه ثقة في نفسه ويتطلع إلى الحياة من منظور أفضل، مضيفًا أن صفحة السجن كانت سلبية وانتهت من حياته.

وأضاف مستفيد آخر، أنه مرّ بظرف ما جعله ينعزل عن المجتمع، لكن بعد دورات البرنامج أصبح لديه ثقة في النفس ولديه مهارات أكثر وتغير للأفضل، فيما عرض ثالث أشياء من إنتاج يديه، قائلًا: ”صرت إنسان منتج”.

وروى مستفيد ثالث تجربته قائلا: ”صار عندي طموح وهدف ومنحت الثقة من جديد واتعلمت دروس تنمية الحياة الذاتية ومهارات كثيرة ” ، فيما أشار آخر إلى أنه نظم حياته ووقته وأصبح لديه تقبل للمجتمع أكثر”، فيما لخَّص مستفيد من البرنامج، كل شيء تعلّمه في الدورات في جملة واحدة، قائلًا: ”هذا البرنامج الذي أعاد لي أسرتي ومجتمعي ووطني بعد ضياعهم”.

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