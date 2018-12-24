اكتشاف بؤرة جديدة لـ«حمى الخنازير» في الصين

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الزراعة الصينية، الاثنين، عن تفش جديد لحمى الخنازير الأفريقية في إقليم فوجيان جنوب شرقي البلاد، مما أدى إلى نفوق 11 خنزيراً في مزرعة تضم 5776 خنزيراً.

وأعلنت الصين عن أكثر من 90 بؤرة لانتشار للمرض، الذي لا يوجد علاج معروف له، منذ اكتشاف لديها أول مرة في أوائل أغسطس الماضي.

يُشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

وكانت الصين قد أبلغت عن أول حالة للمرض في أغسطس بمقاطعة لياونينج شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في مقاطعات أخرى.