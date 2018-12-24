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تعرّف على قائمة شركات التقنية غير الموثوقة.. فيسبوك تتصدر
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تواصل – وكالات:

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة “تولونا” وشمل ألف شخص، أن مارد التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أقل المنصات التي تحظى بثقة المستخدمين.

وواجه “فيسبوك” خلال الأسبوع الأخير، فضيحة مدوية، بعدما كشفت تقارير صحفية أنه سمح لأكثر من 150 شركة، من بينها “مايكروسوفت”، و”نتفلكس”، بالوصول إلى رسائل المستخدمين.

وجاءت فضيحة الرسائل بعد أيام قليلة فقط من سد ثغرة أدت إلى انتهاك الخصوصية في أكثر من 6.8 مليون صورة في الموقع الاجتماعي.

وكشف الاستطلاع أن 40 بالمئة يعتبرون موقع “فيسبوك” أقل منصة تقنية جديرة بالثقة، لكن هذه النسبة التي تعرب عن سخطها لا تتجاوز 8 في المئة في حالة موقع “تويتر”.

هذا ويخشى 8 في المئة من المستجوبين منصة “أمازون”، بينما تصل النسبة في حالة أوبر إلى 6 بالمئة، و6 بالمئة إزاء “جوجل”.

أما تطبيق “سناب شات” فيثير مخاوف الثقة لدى 4 بالمئة فقط من المستخدمين، وهذا ينطبق أيضاً على “أبل” التي تراهن على تحصين بيانات المستخدم ودخلت في معارك قضائية مع الاستخبارات الأمريكية حتى لا تتنازل عن هذا المبدأ.

في المقابل، حصلت شركتا “تسلا”، و”نتفليكس” على تقدير مذهل؛ إذ قال 1 بالمئة فقط من المستجوبين إنهم يخافون على بياناتهم حين يلجؤون إلى المنصتين.

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