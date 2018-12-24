ضبط 900 ألف «حبة محظورة» مخبأة داخل أكياس مواد بناء (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الیوم الاثنین، من ضبط كمیة كبیرة من الحبوب المحظورة مخبأة داخل أكیاس مواد بناء بأحد المستودعات.

وأوضحت المديرية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الكمیة المضبوطة بلغت 900.835 حبة من الحبوب المحظورة.

ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مقطعاً مصوراً أظهر أن الحبوب المحظورة كانت مخبأة داخل أكیاس مواد بناء بأحد المستودعات.