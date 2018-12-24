«حساب المواطن» يوضح حقيقة تعطل موقع تسجيل المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

نفى برنامج حساب المواطن تعطل موقع تسجيل المستفيدين، مؤكداً أن الموقع الرسمي للتسجيل يعمل بدون أي أعطال.

وكان حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج قد تلقى، عبر موقعه على “تويتر” سؤالاً من مستفيد قال فيه: “كلما حاولت فتح موقع حساب المواطن للتسجيل أجد عبارة: عذراً الموقع تحت الصيانة”.

ورد برنامج حساب المواطن على المستفيد بقوله: “إن الموقع يعمل بشكل جيد، والدخول يتطلب إعادة المحاولة مرة أخرى على الرابط التالي: http://ca.gov.sa”.

يُذكر أن وزير المالية محمد الجدعان، أعلن في وقت سابق استمرار برنامج حساب المواطن، مشيراً إلى أن السياسة المالية للمملكة؛ وفق الميزانية الجديدة لعام 2019، تستهدف التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية، لا سيما برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030.