خلال يومين فقط.. رصد 26 انتهاكاً لميليشيا الحوثي في الحديدة

تواصل – واس:

رصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة، 26 انتهاكاً ارتكبته ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، خلال يومي 21 و22 ديسمبر الجاري؛ أدت إلى سقوط قتيل وجريحين.

وذكر تقرير صادر عن الخلية نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في يوم 21 ديسمبر بلغت 14 انتهاكاً، فيما بلغت عدد الانتهاكات في 22 ديسمبر 12 انتهاكاً، مشيراً إلى أن الانتهاكات تركزت بين قرية الدريهمي، والجبلية، وحيس، والتحيتا، والفازة، والقرية الساحلية.

وأضاف التقرير أن انتهاكات الميليشيات توزعت بين عمليات القنص والقصف باستخدام قذائف الهاون وقذائف الـ “أر بي جي”، والاستهداف بصاروخ “بدر” على الأحياء السكنية، ومواقع تمركز قوات الجيش اليمني.