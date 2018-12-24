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قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في لحج

قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في لحج
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تواصل – واس:

حررت قوات الجيش اليمني اليوم مواقعَ جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش في الجبهة الشرقية لمديرية القبيطة شنت هجوماً عنيفاً من محورين، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في الجهة الغربية، ومنها (تبة الطويلة، والسلسلة الجبلية لتباب الهشاش، وتبة العدن، وتبة السقاية، وتبة الأسرى القريبة من المشقر، وكذا تحرير تباب الكرب ومفرق الكعبين).

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تحرير مواقع أخرى في الجهة الشرقية، ومنها (مفرق جبل النبي شعيب، فيما تواصل التقدم حالياً باتجاه دياش).

وذكر المصدر أن المعارك العنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

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