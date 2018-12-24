«الغذاء والدواء» تحذر من منتجات تجميل تحوي «مواد خطرة»

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لمكياج العيون لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة النتروزامين ما يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها جمعت وحللت عينات من منتجات مكياج العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة النتروزامين ما يعد مخالفاً للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وحذرت الغذاء والدواء من أن التعرّض لنسب عالية من النتروزامين يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأضافت أن المنتج الأول يحمل اسم “Markt Mekyach Cinema Mascara 4 in 1 Black”، أما الثاني فهو “Kiss Beauty Lash Queen Feline Blacks Mascara”، مشيرة إلى عدم كتابة البيانات على المنتجين حسب اشتراطات الملصق التعريفي إذ لا يحمل المنتجان تاريخ صلاحية ولا رقم تشغيلة، ولم يدون عليهما بلد الصنع ولا اسم المصنع.

ونصحت الهيئة، المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.