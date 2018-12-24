تدشين «الرصد المتحرك» للمخالفات المرورية بالشرقية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية الهادف إلى زيادة مستوى السلامة على الطرق وتقليل نسبة الحوادث المروري.

واطلع الأمير، حسبما أوضحت إمارة المنطقة الشرقية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أحدث التجهيزات التي تم تركيبها في مركبات المرور لرصد المخالفات المرورية.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن الأنظمة الجديدة للمرور أسهمت في الحد من المخالفات المرورية بشكل لافت.