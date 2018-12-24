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بعد احتجاجات شعبية واسعة.. رئيس السودان يعد بإجراء إصلاحات اقتصادية

بعد احتجاجات شعبية واسعة.. رئيس السودان يعد بإجراء إصلاحات اقتصادية
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تواصل – وكالات:

أكد عمر حسن أحمد البشير، رئيس السودان، لدى لقائه بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة.

وأشاد بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية، مثمناً جهود الجهاز في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كالعهد به دائما إلى جانب إسناد الجهاز التنفيذي في ضمان انسياب السلع والخدمات.

وكانت مظاهرات احتجاج واسعة قد خرجت في عدة مدن سودانية منها الرهد (شمال كردفان)، وأبا الجزيرة (النيل الأبيض)، وعدد من المناطق في العاصمة الخرطوم ومدن القضارف وبورت سودان والبربر.

ودعا زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي، يوم السبت، إلى تشكيل حكومة وفاق جديدة يشارك فيها جميع الأطراف.

ودعا رئيس السودان المواطنين إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، ووعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.

من جانبه، أكد الفريق أول صلاح عبد الله محمد، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى واضطلاع  الجهاز بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية مع الالتزام بالمعايير المهنية.

وأشار إلى احترام الجهاز لحق التعبير السلمي، محذراً بأن المساس بالممتلكات العامة وترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم خطاً أحمر.

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