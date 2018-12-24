7 دول تقدم التعليم الجامعي بالمجان.. تعرّف عليها

تواصل – فريق التحرير:

يجتهد كثير من الطلاب والطالبات، في البحث عن فرصة تعليم مجاني وخاصة في المراحل الجامعية والدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه.

وهناك جامعات في عدد من البلدان حول العالم، تقدم فرص التعليم في جامعاتها مجاناً ومنها:

الدنمارك: تقدم الدراسة المجانية في 6 جامعات فيها.

استونيا: تقدم التعليم المجاني في 3 جامعات.

فنلندا: تقدم التعليم المجاني في 10 جامعات حكومية.

سلوفاكيا: تقدم التعليم المجاني في عدد من الجامعات.

وهناك أيضاً النرويج وسلوفينيا والسويد، حيث تقدم هذه الدول منحاً للتعليم المجاني في جامعاتها.