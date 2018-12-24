الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب

بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

«تعليم المدينة» يوقع 4 عقوبات على الطالب طاعن مدير مدرسته

«تعليم المدينة» يوقع 4 عقوبات على الطالب طاعن مدير مدرسته

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

7 دول تقدم التعليم الجامعي بالمجان.. تعرّف عليها

7 دول تقدم التعليم الجامعي بالمجان.. تعرّف عليها
0

تواصل – فريق التحرير:

يجتهد كثير من الطلاب والطالبات، في البحث عن فرصة تعليم مجاني وخاصة في المراحل الجامعية والدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه.

وهناك جامعات في عدد من البلدان حول العالم، تقدم فرص التعليم في جامعاتها مجاناً ومنها:

الدنمارك: تقدم الدراسة المجانية في 6 جامعات فيها.

استونيا: تقدم التعليم المجاني في 3 جامعات.

فنلندا: تقدم التعليم المجاني في 10 جامعات حكومية.

سلوفاكيا: تقدم التعليم المجاني في عدد من الجامعات.

وهناك أيضاً النرويج وسلوفينيا والسويد، حيث تقدم هذه الدول منحاً للتعليم المجاني في جامعاتها.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

«عودة الإملاء والخط للمناهج».. مغردون: خطوة موفقة وبداية التصحيح للتعليم

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

توجيه عاجل من تعليم مكة بشأن خطة الانضباط المدرسي

الفساد يصل جامعات إيران.. ومقاعد للبيع في كلية الطب

الفساد يصل جامعات إيران.. ومقاعد للبيع في كلية الطب

مسؤول يرفع عقاله تقديرا لتعليم عسير

مسؤول يرفع عقاله تقديرا لتعليم عسير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>