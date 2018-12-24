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توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. ضباب وغبار وأمطار رعدية على 8 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. ضباب وغبار وأمطار رعدية على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، أن تبدأ درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة.

ونوهت الهيئة إلى تعرض شمال وغرب ووسط المملكة إلى رياح جنوبية معتدلة السرعة، وسماء غائمة جزئياً، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على منطقة حائل.

وتوقعت الأرصاد عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، كذلك تأثر منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة بالعوالق الترابية، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

أما عن حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج.

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