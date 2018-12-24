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مفتي المملكة يستقبل شيخ الأزهر

مفتي المملكة يستقبل شيخ الأزهر
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تواصل – واس:

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الاثنين، فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها شيخ الأزهر للمملكة، وتستمر عدة أيام.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي وخدمة المسلمين بالعالم، والهموم المشتركة.

وأبدى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سعادته بزيارة سماحة المفتي العام للمملكة، مشيراً إلى أهمية لقاءات علماء المسلمين؛ للتباحث بينهم بصفة مستمرة، لكل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي، لاسيما فيما يتعلق بتوحيد الصف لمواجهة التحديات التي تستهدف وحدة الأمة الإسلامية، والتنسيق الدائم لنشر حقيقة الإسلام من حيث وسطيته واعتداله.

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