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شاهد.. تقنية «الفار» تنقذ زبوناً من ضياع أمواله داخل متجر

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تواصل – فريق التحرير:

نصح سعد الشهري المهتم بنشر التوعية في قضايا المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بمعرفة المبلغ الذي بحوزة المشتري؛ وذلك لمنع وقوع أخطاء أو تلاعب من البائع أثناء الشراء.

ونشر الشهري مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وعلق عليه بقوله: “هل حدث لك مثل هذا الموقف: تدفع الحساب والمحاسب يقول ما أخذت منك شيئاً؟ شاهد الاستفادة من تقنية الـ VAR أو كاميرات المراقبة، في إثبات عملية الدفع”.

وأضاف أن الخطأ وارد ولكن البعض قد يتلاعب لذلك جرى التنبيه إذا كنت بتدفع “كاش” اعرف المبلغ الموجود معك مسبقاً عشان ما تضيع فلوسك.

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