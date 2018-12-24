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شهر من الشكاوى والردود.. متجر إلكتروني ينصب على عميل بعروض وهمية

شهر من الشكاوى والردود.. متجر إلكتروني ينصب على عميل بعروض وهمية
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض مواطن للنصب عبر أحد المتاجر الإلكترونية من خلال عروض وهمية وصلته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتسببت في خسارته مالياً؛ مما دفعه لتقديم شكوى رسمية لوزارة التجارة للحصول على حقه.

وبعد مرور أكثر من شهر على طلب العميل، شهد عديداً من الشكاوى لوزارة التجارة والشركة المسؤولة، وبعد عديد من الردود من الوزارة والعروض من المتجر الإلكتروني لا يزال الأمر معلقاً.

وكان صاحب الشكوى، قد تقدم لشراء منتجات متنوعة من خلال عروض المتجر لكنه اكتشف تعرضه للنصب إذ إن جميع العروض التي قُدمت له كانت وهمية، موضحاً أنهم أرسلوا له رسالة إلكترونية تحثه على مواصلة عملية الشراء من أجل الحصول على العرض على المنتجات، فصدق العميل الأمر وطلب كميات كبيرة من المنتجات.

بعد أسبوع تقريباً تراجع مسؤولو المتجر عن إتمام الصفقة وعرضوا عليه كوبوناً مجانياً ومبلغاً مالياً عن كل منتج ألغي بيعه وهو ما أدى إلى غضبه وتقدمه ببلاغ لوزارة التجارة.

ونتيجة للشكوى التي تقدم بها، قال العميل إن المتجر اتصل به لاحقاً، وأكد له أنهم سيرسلون المنتجات خلال 4 أيام، ولا يزال ينتظرها.

ولفتت القصة انتباه الإعلامي عبدالله المديفر مقدم برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، وقد أكد المديفر أنه سيطرح القضية على وزير التجارة خلال حلقة اليوم التي يحل فيها الوزير ضيفاً على البرنامج، وستكون مدخلاً للحديث عن مشكلات التجارة الإلكترونية في المملكة.

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