توضيح من «التعليم» بشأن اختبارات الطلاب مصابي حادث وادي الفرع

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أوضح المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي، أن الطلاب المنومين في المستشفيات؛ إثر تعرضهم لحادث مروري صباح الخميس الماضي، سيتم التعامل معهم وفق آلية الاختبارات الخاصة بمثل هذه الظروف.

وأضاف برناوي أنه لن تكون هناك اختبارات للطلاب المنومين في المستشفى بل يمكنهم أداؤها وفق اللائحة التي أقرتها وزارة التعليم بهذا الخصوص بعد خروجهم، موضحاً أن ما يهم التعليم هو صحة الطلاب وخروجهم بالسلامة.

يُذكر أن عدداً من الطلاب قد أُصيبوا إثر انقلاب حافلة النقل الخاصة التي كان يقودها أحد زملائهم بعد انتهاء اختبار الخميس الماضي بمحافظة وادي الفرع.

وأسفر الحادث عن وفاة طالبين وإصابة البقية، حيث لا يزال 3 منهم منومين في مستشفى الملك فهد.