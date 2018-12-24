«التحالف»: 138 انتهاكاً للحوثيين منذ اتفاق السويد

تواصل – فري قالتحرير:

رصد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عدد “خروقات” الحوثيين في أعقاب اتفاق السويد الذي جرى إبرامه مؤخراً، الذي قضى بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن “الجيش الوطني اليمني يواصل التقدم في كافة الجبهات “.

وأضاف أن “الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت أكثر من 138 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار منذ اتفاق السويد”، مشيراً إلى أن “ميليشيا الحوثي تستخدم صعدة وعمران في إطلاق الصواريخ”.

وتابع: “ميليشيات الحوثي تواصل عرقلة دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية”.