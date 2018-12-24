الشرطة تعلن ضبط عصابة «لقد فزت بجائزة نقدية كبيرة»

تواصل – فريق التحرير:

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية للبلاغات التي باشرتها شرطة منطقة مكة المكرمة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون أنهم موظفو بنوك محلية، وإبلاغهم بأنهم من الفائزين بجوائز نقدية كبيرة، والحصول منهم على معلومات شخصية وبنكية، واختراق حساباتهم وسحب أرصدتهم منها، فقد أسفرت التحقيقات والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، بتوفيق الله عن القبض على المتهمين.

وبيَّن متحدث شرطة مكة أن الأدلة المتوفرة أثبتت تورط المتهمين بجرائم الاحتيال، وعددهم (12) شخصاً من الجنسية الآسيوية، وعثر بحوزتهم مبلغ (44،000) ريال وعدد (45) جهاز جوال وعدد (101) شريحة اتصال، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.

ودعت “شرطة منطقة مكة المكرمة” المواطنين والمقيمين للحذر من عمليات الاحتيال التي قد يتعرضون لها باستخدام وسائل الاتصال المختلفة، وتدعوهم لعدم توفير معلوماتهم الشخصية لأي شخص إلا من خلال الأساليب النظامية المعتمدة لدى الجهات المختلفة الحكومية والخاصة وأرقام الاتصال المحددة لها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.