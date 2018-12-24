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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7764.51 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7764.51 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 33.93 نقطة ليقفل عند مستوى 7764.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصادرات, وزين السعودية, والوطنية, والبحر الأحمر, والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وصناعة الورق، وأسيج، والأسماك، والدريس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.32% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، والأسماك، وأمانة للتأمين، ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, والأسماك، والصادرات، وسابك, وأمانه للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 9.58 نقطة ليقفل عند مستوى 2376.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر 30 ألف سهم تقاسمتها 79 صفقة.

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