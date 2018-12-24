«إتمام» يعتمد 9 مخططات بمساحة تتجاوز 37 مليون متر

تواصل- واس:

أكمل مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد تسعة مخططات سكنية بإجمالي مساحات تتجاوز 37.9 مليون م2، وبعدد أراضٍ يتجاوز 24 ألف قطعة أرض، في ثلاث مناطق خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة بخمسة مخططات، تلتها الرياض بثلاثة مخططات، ثم المدينة المنورة بمخطط في محافظة ينبع.

وبلغ إجمالي مساحة المخططات في منطقة مكة المكرمة 26.7 مليون م2، وأكثر من 17 ألف أرض، فيما بلغ إجمالي مساحة المخططات في مدينة الرياض 9.9 مليون م2، و5850 أرضاً سكنية.

كما بلغت مساحة مخطط ينبع 1.3 مليون م2 بعدد أراضي يتجاوز 900 قطعة، وتم إنهاء إجراءات الاعتماد لهذه المخططات بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات.

ويهدف مركز “إتمام” إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد من حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

ويتيح المركز خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي لشركات التطوير العقاري ويتم من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي التي تتفرع إلى ثلاث مراحل وهي الاعتماد الابتدائي، واعتماد شبكات البنية التحتية، والاعتماد النهائي، وذلك عبر تقديم الطلب إلى المركز عبر بوابة نظام “إتمام” الإلكترونية https://etmam.housing.sa/ مستوفياً المستندات المحددة لكل مرحلة.