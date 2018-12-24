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بالصور.. 100 شاب من مسلمي أوروبا الجدد يؤدون العمرة لأول مرة

بالصور.. 100 شاب من مسلمي أوروبا الجدد يؤدون العمرة لأول مرة
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تواصل – مكة المكرمة:

استقبلت وحدة العلاقات الخارجية وإدارة العلاقات العامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وسقيا زمزم، 100 شاب من المسلمين الجدد، قدِموا من عدة دول أوروبية لأداء العمرة لأول مرة.

وكان في استقبال وفد المسلمين الأوربيين الجدد مدير وحدة العلاقات الخارجية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام أحمد بن خضر الراجحي، الذي أشرف على تقديم كل الخدمات لأداء مناسك العمرة للوفد.

وعبّر الضيوف عن شكرهم وامتنانهم للمملكة وللرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على برنامج الاستضافة، وعلى ما لمسوه من اهتمام ورعاية خلال زيارتهم المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة.

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