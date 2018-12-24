بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب

تواصل- فريق التحرير:

قال الكاتب الصحفي، خالد مساعد الزهراني، إن هناك بشارة أخرى في انتظار المواطنين بعد قرار تمديد بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد.

وأوضح “الزهراني”، في مقال بصحيفة “المدينة” تحت عنوان “بدل غلاء المعيشة”، إن البشارة الأخرى هي إقرار منظومة “الحماية الاجتماعية” للمواطنين، بعد استكمال دراستها؛ ما يعني أن المواطن موعود بما يسره، في ظل قيادة جعلت المواطن وحياته الكريمة هاجسها، فالقادم خير -بإذن الله- في وطن الخير، وعلمي وسلامتكم.

وأكد “الزهراني” أن هناك ثلاث فئات تستحق أحولها الدراسة ووضع أنظمة تنصفها، وهم: فئة من المواطنين من غير المشمولين ببدل غلاء المعيشة، أو حساب المواطن لأسباب مختلفة، ومن تم إيقاف خدماتهم، وأخيراً العاملون بالقطاع الخاص.

وتابع، “لعل من اللافت في هذا الشأن، الإشارة إلى آمال فئة من المواطنين العاطلين، والأرامل، والمطلقات، ومن ضاقت بهم السبل من آباء وأمهات، من غير المشمولين ببدل غلاء المعيشة، أو حساب المواطن لأسباب مختلفة، وهي آمال لا تنفك عن الثقة من أنهم في دائرة الاهتمام، وأن القادم سيحمل لهم بإذن الله بشارة فرح، كما هو شأن من يتبادلون التهاني اليوم باستمرار بدل غلاء المعيشة”.