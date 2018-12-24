الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب

بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

«تعليم المدينة» يوقع 4 عقوبات على الطالب طاعن مدير مدرسته

«تعليم المدينة» يوقع 4 عقوبات على الطالب طاعن مدير مدرسته

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب

بعد بدل غلاء المعيشة.. بشارة جديدة للمواطنين على الأبواب
0

تواصل- فريق التحرير:

قال الكاتب الصحفي، خالد مساعد الزهراني، إن هناك بشارة أخرى في انتظار المواطنين بعد قرار تمديد بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد.

وأوضح “الزهراني”، في مقال بصحيفة “المدينة” تحت عنوان “بدل غلاء المعيشة”، إن البشارة الأخرى هي إقرار منظومة “الحماية الاجتماعية” للمواطنين، بعد استكمال دراستها؛ ما يعني أن المواطن موعود بما يسره، في ظل قيادة جعلت المواطن وحياته الكريمة هاجسها، فالقادم خير -بإذن الله- في وطن الخير، وعلمي وسلامتكم.

وأكد “الزهراني” أن هناك ثلاث فئات تستحق أحولها الدراسة ووضع أنظمة تنصفها، وهم: فئة من المواطنين من غير المشمولين ببدل غلاء المعيشة، أو حساب المواطن لأسباب مختلفة، ومن تم إيقاف خدماتهم، وأخيراً العاملون بالقطاع الخاص.

وتابع، “لعل من اللافت في هذا الشأن، الإشارة إلى آمال فئة من المواطنين العاطلين، والأرامل، والمطلقات، ومن ضاقت بهم السبل من آباء وأمهات، من غير المشمولين ببدل غلاء المعيشة، أو حساب المواطن لأسباب مختلفة، وهي آمال لا تنفك عن الثقة من أنهم في دائرة الاهتمام، وأن القادم سيحمل لهم بإذن الله بشارة فرح، كما هو شأن من يتبادلون التهاني اليوم باستمرار بدل غلاء المعيشة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد قرار خادم الحرمين.. هل يتوقف دعم «حساب المواطن»؟

بعد قرار خادم الحرمين.. هل يتوقف دعم «حساب المواطن»؟

«مؤسسة النقد» للبنوك: المساس بـ«بدل غلاء المعيشة» ممنوع

«مؤسسة النقد» للبنوك: المساس بـ«بدل غلاء المعيشة» ممنوع

التأمينات الاجتماعية: 370 ألف متقاعد مستفيد من صرف بدل غلاء المعيشة

التأمينات الاجتماعية: 370 ألف متقاعد مستفيد من صرف بدل غلاء المعيشة

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

خادم الحرمين يأمر باستمرار بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>