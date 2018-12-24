مجمع الملك فهد يوزع نحو 140 ألف نسخة من مختلف إصدارات المجمع

تواصل – المدينة:

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ربيع الأول الماضي 1440هـ، ما مجموعه (139,960) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع (309,654) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(3500) نسخة من الأجزاء، و(500) نسخة من التسجيلات , و(601,28) نسخ من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و (229,3) نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الـ23 من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، حتى نهاية شهر ربيع الأول الماضي 1440هــ، وصل إلى (645,595,314) نسخة من مختلف الإصدارات.