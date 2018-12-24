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«الغذاء والدواء»: 57% تقليصًا لإجراءات تجديد تسجيل المستحضرات الصيدلانية

«الغذاء والدواء»: 57% تقليصًا لإجراءات تجديد تسجيل المستحضرات الصيدلانية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نجاحها في تقليص المدة اللازمة لتجديد تسجيل المستحضرات الصيدلانية بنسبة 57%، وذلك من 70 يوماً إلى 40 يوماً.

وتسعى الهيئة عبر هذا الإجراء إلى تسريع واختصار إجراءات تجديد التسجيل للمستحضرات الصيدلانية بأنواعها البشرية والعشبية والصحية، وتعزيز القدرات وتحسين مسارات التقييم ضمن استراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتُسجّل المستحضرات الصيدلانية في الهيئة عبر نظام تسجيل الأدوية السعودي (سدر) بعد دراسة ومراجعة جودتها ومأمونيتها وفعاليتها، وتتيح شهادة تسجيل المستحضرات الصيدلانية إمكانية تسويق المستحضرات المسجلة في المملكة لمدة خمس سنوات.

وتراجع الهيئة الإجراءات بشكل دوري وتعمل على تحسينها عن طريق تطوير الأنظمة الالكترونية وإجراءات ومتطلبات تسجيل المستحضرات الصيدلانية بهدف دعم شركات الأدوية ووكلائها وتوفير الدواء في السوق السعودي بمزايا منافسة.

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