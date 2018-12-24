أمانة عسير تُطلق عقوداً جديدة لمعالجة التشوه البصري والإصحاح البيئي

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أطلقت أمانة منطقة عسير أعمال عقود النظافة الجديدة في البلديات الفرعية بمدينة أبها، التي تضمنت عقد نظافة البلديات الفرعية الغربية (السودة – طبب- مربة) وعقد نظافة البلديات الفرعية الشرقية (مدينة سلطان- الشعف)، وذلك لمدة 60 شهراً.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي أن هذه العقود ستسهم في إنجاح مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحقق أعلى مستويات الإصحاح البيئي والارتقاء بمستوى النظافة العامة لخدمة أهالي المنطقة وزوارها.

وأشار الحميدي إلى أن هذه العقود تضم 576 عاملاً و139 معدة متنوعة بأحدث المواصفات، وأكثر من 15750 حاوية متنوعة من سعة ٢٤٠ لتراً و1700 لتر، و٦ ياردة، مبيناً أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في تصاميم المعدات والأدوات معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري لمدينة أبها كونها مقصدا سياحي، ومراعاة الجانب التوعوي من خلال ما تحمله من رسائل توعوية وفي إطار جهود الأمانة المبذولة ضمن برنامج التحول البلدي وضمن مبادرة تفعيل الرقابة والتحكم على تقديم خدمات النظافة.