بريدة.. إنهاء معاناة طفلة من تشوه بالعظام

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تمكن أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنهاء معاناة طفلة من عرج شديد بسبب تشوّه في عظام الحوض منذ ولادتها.

وكانت الطفلة قد راجعت برفقة ذويها عيادة العظام في المستشفى وهي تعاني من عرج شديد وصعوبة في المشي حيث تم إخضاعها للفحوصات الإشعاعية والمخبرية اللازمة ليتبين أن لديها تشوهاً في عظام الحوض والفخذ بسبب خلع مهمل غير معالج بمفصل الورك الأيمن أدى إلى تشوهات ثانوية في عظام الحوض وعظم الفخذ إضافة إلى خلع المفصل الوركي.

وقد قرر الأطباء إجراء تداخل جراحي تضمن إعادة مفصل الورك المخلوع سابقاً إلى مكانه الطبيعي وإجراء تصنيع العظام الحوض بإعادة توجيه التجويف المفصلي وتثبيته بأسياخ معدنية.

كما تم إجراء عمل جراحي آخر على عظم الفخذ وإعادته إلى الوضعية السليمة وتثبيت العظم بشريحة معدنية ومسامير خاصة، وقد تمت العملية بنجاح تام، ووضع الطفلة بعد العمل الجراحي مستقر ولله الحمد، وتم خروجها إلى المنزل.