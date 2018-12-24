الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

بالفيديو.. لحظة ابتلاع «تسونامي» حفلاً موسيقيًّا راقصًا

«تعليم المدينة» يوقع 4 عقوبات على الطالب طاعن مدير مدرسته

«تعليم المدينة» يوقع 4 عقوبات على الطالب طاعن مدير مدرسته

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

تطورات جديدة بقضية حرائق منازل الأشقاء الأربعة في المدينة

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

استغرقت 13 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي التنزاني

بريدة.. إنهاء معاناة طفلة من تشوه بالعظام

بريدة.. إنهاء معاناة طفلة من تشوه بالعظام
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنهاء معاناة طفلة من عرج شديد بسبب تشوّه في عظام الحوض منذ ولادتها.

وكانت الطفلة قد راجعت برفقة ذويها عيادة العظام في المستشفى وهي تعاني من عرج شديد وصعوبة في المشي حيث تم إخضاعها للفحوصات الإشعاعية والمخبرية اللازمة ليتبين أن لديها تشوهاً في عظام الحوض والفخذ بسبب خلع مهمل غير معالج بمفصل الورك الأيمن أدى إلى تشوهات ثانوية في عظام الحوض وعظم الفخذ إضافة إلى خلع المفصل الوركي.

وقد قرر الأطباء إجراء تداخل جراحي تضمن إعادة مفصل الورك المخلوع سابقاً إلى مكانه الطبيعي وإجراء تصنيع العظام الحوض بإعادة توجيه التجويف المفصلي وتثبيته بأسياخ معدنية.

كما تم إجراء عمل جراحي آخر على عظم الفخذ وإعادته إلى الوضعية السليمة وتثبيت العظم بشريحة معدنية ومسامير خاصة، وقد تمت العملية بنجاح تام، ووضع الطفلة بعد العمل الجراحي مستقر ولله الحمد، وتم خروجها إلى المنزل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إنقاذ 11 طفلاً بأبها ابتلعوا أجساماً معدنية

إنقاذ 11 طفلاً بأبها ابتلعوا أجساماً معدنية

طبيب يقطع 3 كيلومترات مشياً لعلاج مريض في أضم وسط السيول وخارج الدوام

طبيب يقطع 3 كيلومترات مشياً لعلاج مريض في أضم وسط السيول وخارج الدوام

مأساة.. اكتشاف خطأ طبي جديد لـ«مقصوصة الأمعاء» بالمدينة

مأساة.. اكتشاف خطأ طبي جديد لـ«مقصوصة الأمعاء» بالمدينة

بالصور.. مواطن خرج لممارسة المشي فنقلته «عضة كلب» للمستشفى

بالصور.. مواطن خرج لممارسة المشي فنقلته «عضة كلب» للمستشفى

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”
مقالات

بين الألف والياء “خطورة المنافسة !!”

المزيد
روح الفريق الواحد 
تدوينات حرة

روح الفريق الواحد 

المزيد
هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟
تقارير وحوارات

هل سيتم رفع أسعار البنزين بعد 10 أيام؟

المزيد
يوم اللسان العالمي
مقالات

يوم اللسان العالمي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>