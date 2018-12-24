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تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب الميثامفيتامين المخدّر بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب الميثامفيتامين المخدّر بمحافظة جدة
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الميثامفيتامين المخدّر في محافظة جدة, فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / منور حسين كرم علي – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الميثامفيتامين المخدّر داخل أحشائه ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / منور حسين كرم علي ، اليوم الاثنين 17/ 04 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها ، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع ، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها ، مستمدة منهجها من شرع الله القويم ، و هي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.

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