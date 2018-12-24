العيسى: 2500 مقعد ابتعاث للجامعات الحكومية سنويًّا

تواصل – الرياض:

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الوزارة ملتزمة بابتعاث 10 آلاف طالب وطالبة سنويا، في إطار برنامج الابتعاث الخارجي، وذلك بعد إضافة أعداد الطلاب في المسار الجديد.

وأشار إلى أن هذا الرقم يزيد وينقص حسب حصول الطلاب على مقاعد في الجامعات الدولية، وحسب تحقيق الضوابط المخصصة في البرنامج، لافتاً إلى أن مسار الابتعاث الجديد لن يؤثر على البرنامج، وفقا لـ«عكاظ».

وأضاف هذا الاتفاق يعزز قدرة الجامعات على ابتعاث مزيد من الطلبة للحصول على الدرجات العليا، ولدى الجامعات برامج ابتعاث ولكن هذا البرنامج سيضيف لها أعدادا إضافية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك بعثتك).

وأكد “العيسى” أنه تم تخصيص 2500 مقعد سنويا للجامعات الحكومية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك بعثتك) ولمدة 5 سنوات.

ولفت إلى أنه تم وضع الشروط والضوابط الخاصة بالبرنامج، مؤكداً البدء في قبول مرشحي الجامعات في فترة وجيزة. وأوضح وزير التعليم أن التركيز سيكون على التخصصات النوعية التي تحتاجها الجامعات في المرحلة القادمة في ضوء التوسع في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات والتخصصات الصحية والطبية.

ولفت إلى أن الكليات التقنية لديها برنامج ابتعاث، مشيراً إلى أنه سيتم التباحث مع المؤسسة العامة للتدريب التقني حول إمكان الاستفادة من هذا البرنامج.